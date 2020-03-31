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Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika haberi... Yeni infaz yasasının detayları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçeceklerle beraber 90 bin kişi tahliye olacak. Hangi suçların kapsam dışı olduğu da merak ediliyordu. Peki, cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 17:14
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Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? Yeni infaz yasasının ayrıntıları açıklandı. 2018 yılında MHP tarafından Meclis'e verilen Kanun Teklifi ile kamuoyunun gündemine gelen af yasası ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni infaz paketinde sona gelindi. AK Parti ve MHP heyeti tarafından yeni infaz düzenlemesinin ayrıntıları açıklandı. Peki, cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? Hangi suçları kapsamayacak? İşte yeni infaz düzenlemesinin ayrıntıları...

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Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER

CİNSEL SUÇLAR... UYUŞTURUCU SUÇLARI...

Yeni infaz paketinin detayları belli oldu. Buna göre, cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, cinayet, kadına şiddet, ve terör suçları kapsam dışı bırakıldı. 65 yaşını dolduran, 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar ve hasta mahkumlara ev hapsi cezası uygulanacak.

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Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları şöyle;

-70 maddeden oluşan teklifimizi tamamladık. İnfaz yasasında kadına şiddet, istismar , terör ve istismar dışarıda bırakılmıştır. Teklifte yapılan değişikliklerle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız.

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Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER

-Ceza infaz düzenlemesi ile süreler yeniden belirlenmektedir. Kasten adam öldürme, uyuşturucu, terör, kadına karşı suçlar dışındaki suçlar 1/2 ceza sistemi üzerinden düzenlenmiştir.

-Bazı suçlarda kamu düzenine verilen zarar göze alınarak cezaların artırılması öngörülüyor.

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Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER

-Toplumda büyük zarar oluşturan efeciliğin cezası artırılacak. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş denetimli serbestlik suçlarında süreyi 3 yıla çıkarıyoruz.

-Amaçlı suç örgütü kuranların cezalarının tavan ve tabanını 2 yıl artırıyoruz.