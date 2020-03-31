Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika haberi... Yeni infaz yasasının detayları belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni infaz düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre, salgın hastalık nedeniyle açık ceza evinden, konutta cezaya geçeceklerle beraber 90 bin kişi tahliye olacak. Hangi suçların kapsam dışı olduğu da merak ediliyordu. Peki, cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 17:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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