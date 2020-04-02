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Habertürk'te skandal yayın! Prof. Dr. Çilingiroğlu Türkiye’yi övdü çileden çıktılar! Didem Arslan "Gitmese ben gönderecektim" dedi

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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HABERTÜRK'TE SKANDAL YAYIN! TÜRKİYE’Yİ ÖVÜNCE ÇILDIRDILAR

Öğretim Üyesi ve . , Habertürk TV'de, 'ın sunduğu 'nin Nabzı Programı'na konuk oldu ve Türkiye'nin virüsle mücadelesini övdü. Prof Dr. Mehmet Çilingiroğlu,  “Göğüsünüz ağrısa 20 bin dolar. Hastalar hastaneye gidemiyor, Türkiye’de siz çok şanslısınız. Allah devletimizden razı olsun” ifadelerini kullandı. Çilingiroğlu, ’de insanların hastane masrafı bir yana ev kiralarını bile ödemekte güçlük çektiklerini söyledi. Türkiye'nin koronayla mücadelesini öven Çilingiroğlu'nun konuşmasına sık sık müdahale edildi. Sözü kesilen Çilingiroğlu yayını terk etti.

ve öğretim görevlisi Prof. Dr. , 'nin koronavirüsle mücadelesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

'deki durumun çok daha kötü olduğunu vurgulayan Çilingirlioğlu, "ABD'de 33 milyon insan işini kaybetti. Göğüsünüz ağrısa 20 bin dolar. Hastalar hastaneye gidemiyor, Türkiye'de siz çok şanslısınız. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

ABD'de yaşayan Türk Prof. Dr. Mehmet Çilingirlioğlu Habertürk canlı yayınını terk etti |Video ABD'DE YAŞAYAN TÜRK PROF. DR. MEHMET ÇİLİNGİRLİOĞLU HABERTÜRK CANLI YAYININI TERK ETTİ |VİDEO

HABERTURK'TE TÜRKİYE'Yİ ÖVMEK YASAK!

Fakat son günlerde özellikle Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi üzerinden provokatif yayınlara imza atan ve halkı galeyana getirmek üzerine kurulu haberler yayan Habertürk'te, ABD'nin içinde bulunduğu korkunç durumu anlatan ve Türkiye'deki mücadeleyi öven Prof. Dr. Çilingirlioğlu'nun sözü sık sık kesildi, konuşmasına müdahale edildi.

"ABD'DE İNSANLAR PATIR PATIR ÖLÜYOR"

KProf Dr. Mehmet Çilingiroğlu, "Dinlemiyorsunuz. Bütün kanallar aynı şeyi söylüyor. Depresyona giriyor insan izlemekten. İzlemiyorum artık. Evet bu bu virüs gitmiyor. Kim ne derse desin. Türkiye'de sen çalışma yaparsın. Türkiye'de senin hastaların 100 tane. Burada Amerika'da millet patır patır ölüyor. O hastaların üzerinde deneyeceğiz. Bugün başlandı. Dün başlandı. Her şey bir gece içerisinde olmuyor. Aşı geliştiriliyor. Niye gülüyorsunuz bana? Johnson & Johnson firması aşıyı yaptı diyorum size Seattle'da. Ya ben ayrılıyorum Allah aşkına ya!" dedi.

"DEVAM ETSEYDİ BEN GÖNDERECEKTİM!"

Sunucu 'dan reklam arasından sonra programın açılışında yaşanan tartışmayla ilgili olarak skandal bir açıklama geldi:

"Hoca devam etmeseydi ben onu gönderecektim. Allah'a şükür kendisi gitti. Bilmiyorum yayını dinliyorsa da yaptığınız saygısızlığı bir daha düşünürsünüz inşallah Sayın Çilingiroğlu."

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