01 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

Son dakika haberi... Af yasası çıktı mı? 2018 yılında MHP'nin gündeme getirdiği af yasasında son aşamaya gelindi. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni infaz düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği belli oldu. Peki, af yasası çıktı mı? 2020 af ve ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 14:32
  • 1
  • 27
Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

Son dakika... Af yasası çıktı mı? Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 11 farklı kanunda değişiklik içeriyor ve 70 maddeden oluşuyor. Mahkumlar ve ailelerinin merakla beklediği af yasasında sona gelindi. Peki, af yasası çıktı mı? 2020 af ve ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

  • 2
  • 27
Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

2020 AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

TBMM Adalet Komisyonundan yapılan bildirimde, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere cuma (3 Nisan) günü toplanılacağı belirtildi.

  • 3
  • 27
Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

Bildirimde, Kovid-19 salgını sebebiyle salona her kurumdan bir temsilci alınabileceği de kaydedildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı basın toplantısında, düzenlemeye dair bilgi vermiş, Meclise sundukları teklifin komisyonda görüşülmesinin ardından salı günü Genel Kurul'da görüşülebileceğini açıklamıştı.

  • 4
  • 27
Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, partisi ve MHP grubunun beraber hazırladığı "İnfaz Düzenlemesi"ni Meclis Başkanlığına sevk ettiklerini açıkladı.

Özkan, Meclis'te AK Partili bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "İnfaz Yasası" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

  • 5
  • 27
Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

AK Parti ve MHP gruplarının ortak çalışması sonucu hazırlanan kanun teklifini Meclis Başkanlığına sevk ettiklerini bildiren Özkan, teklifin hazırlanmasında emeği geçen MHP ve partisinin grup başkanvekilleri ile milletvekillerine teşekkür etti.

Teklife ilişkin diğer siyasi parti gruplarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini anımsatan Özkan, öneri ve değerlendirmeleri aldıklarını anlattı.