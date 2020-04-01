Af yasası son dakika haberi: Af çıktı mı? 2020 Af ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var?

Son dakika haberi... Af yasası çıktı mı? 2018 yılında MHP'nin gündeme getirdiği af yasasında son aşamaya gelindi. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Yeni infaz düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceği belli oldu. Peki, af yasası çıktı mı? 2020 af ve ceza indirimi kimleri kapsıyor? İnfaz paketinde neler var? İşte af yasası ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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