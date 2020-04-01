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Son dakika: İletişim Başkanı Altun’dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı: Tamamen gönüllülük esasına dayalı

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN #BİZBİZEYETERİZTÜRKİYEM PAYLAŞIMI

Son dakika haberine göre İletişim Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden Başkan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz " kampanyası ile ilgili bir paylaşım yaptı. Fahrettin Altun, "Haydi Türkiyem, biz bize yeteriz. Yürekler birleşince yükler hafifler..." diye yazdı. Öte yandan Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası, tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, corona virüsle mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası ile ilgili açıklama yaptı.

Altun yazılı açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve öncülüğünde başlatılan Millî Dayanışma Kampanyası, Koronavirüs'e karşı verilen mücadelede Milletimizin dayanışmasını güçlendirmeyi ve bu süreçte alınan tedbirler dolayısıyla mağduriyet yaşayabilecek insanımızın ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde karşılayabilmesini koordine etmeyi amaçlamaktadır" dedi.

"Biz Bize Yeteriz " sloganıyla başlatılan kampanyanın devletin, milletin dayanışma talebine cevap vermesiyle ortaya çıktığını belirten Altun, "Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan ve ülkemiz sınırları içine girdikten sonra birçok hayırsever vatandaşımız hükümetimize başvurmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, en doğru, en hızlı ve en adil şekilde yardım etmelerinin nasıl mümkün olabileceğini öğrenmek istemiştir" diye konuştu.

İletişim Başkanı Altun’dan #BizBizeYeterizTürkiyem paylaşımı! İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN’DAN #BİZBİZEYETERİZTÜRKİYEM PAYLAŞIMI!

"VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK ALDI"
"Bu taleplerin yoğunluğu karşısında sayın Cumhurbaşkanımız en doğru adımın kapsamlı bir milli dayanışma kampanyası başlatmak olacağını düşünmüş ve bizzat kendisi 7 maaşını vakfederek bu kampanyayı başlatmıştır" ifadelerini kullanan Altun, şöyle devam etti:

"Kampanya kısa sürede büyük yankı bulmuş, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan büyük bir destek almış ve Türk Milleti'nin hayırseverliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bununla birlikte Millî Dayanışma Kampanyası'nın bazı odaklarca hedefe konulduğunu, kampanya üzerinden hükümetimize, devletimize yönelik haksız ithamların gündeme getirildiğini de üzülerek müşahede etmekteyiz. Medyada yer alan bazı manipülatif haberler üzerinden kampanyanın karalanmaya çalışılmasını şiddetle reddediyoruz.

"TAMAMEN GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI"
"Unutulmamalıdır ki, Millî Dayanışma Kampanyası tamamen gönüllülük esasına dayalı bir kampanyadır. Bu anlamda kamudaki hiçbir kurum ya da kuruluşun, kampanyaya destek amacıyla çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması düşünülemez. Böyle bir yöntem hiçbir surette tasvip edilemez.

Koronavirüs'le mücadelemize büyük güç katacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın eksiklerinin giderilmesini kolaylaştıracak bu kampanyaya destek olan her bir vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İnanıyoruz ki bu sıkıntılı günleri en kısa zamanda geride bırakacağız. Ve geriye dönüp baktığımızda aziz milletimizin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gurur duyarak hatırlayacağız."

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"YÜREKLER BİRLEŞİNCE YÜKLER HAFİFLER"

mesajında, Milletimizin teveccühünü kazanan ve bir çığ gibi büyüyen "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyası devam ediyor. Haydi Türkiyem, biz bize yeteriz. Yürekler birleşince yükler hafifler..." ifadelerini kullandı.

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