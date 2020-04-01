Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli koronavirüs tedbirleri açıklaması

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 13.30'da toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen kritik toplantı saat 13.30'da başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 saatten fazla süren toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından derlenenler;

"TÜM ULUSLARIN ORTAK DÜŞMANI"

Koronavirüs salgınında dünyada gelinen noktasında başlangıç günlerini bile unutturdu. Hiçbirimiz dünyanın neresinde olursa olsun her hangi bir insan bu hastalık yomuş gibi davranamaz. Eski dünya değil. Bu sürdüre geldiğimiz hayat değil. Uzun yıllardan beri dünya tüm ulusları ortak bir düşmana karşı savaşıyor.. Karşımızda sürekli hareket halinde olan sınırlarda zayıf noktaları tespit eden bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor. Araya mesafe koymak bizi güçlü kılıyor.

Dünya ne kadar başarı göstermişse izolasyona bağlı. Korona Türkiye'ye girdiğinde bizim silahımızın da izolasyon olduğunu söyledik. Temas içinde olmayacağız, araya mesafe koyacağız kendimizi izole deceğiz. İzolasyon konusu her gün daha fazla önem kazanıyor. İlaç aşı çalışmalarını sürdüren bilim insanları ne diye ona bakmalıyız. Tıp şunu diyor; arama mesafe koy, temastan kaçın ve izole ol. İzolasyon korunmazsa diğer tedbirler bizleri korumaz.

Yakınları uyarmak gibi bir sorumluluğunuz var. Özgürlüğümüzü risk kısıtlıyor, birbirimiz değil. Bugünler dirayet günleridir. Bugünler geçicidir. aşarırsak, ki başaracağız birlikte gurur duyacağız. Bir yönüyle bu halk sağlığı savaşıdır. Virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.

Virüsün bütün gücü yayılmasıdır. Bunu ona tanımayalım. Sizler kahraman olmalısınız. İzolemizi yaparak bundan korunmalıyız. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Bu mücadelede stratejimiz sabit hayat olmalı.

GÜNLÜK VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin148, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 bin 333 hastamız da iyileşerek taburcu edildi. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

Pozitif görülen vakanın kimlerle temas haline geçtiğini tespit edip onların izole olmasını sağlamak en önemli etken.

1 VAKA VİRÜSÜ 30 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR

Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok yardımcı oldu. Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek. Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.

TEST MERKEZİ 89'A ÇIKACAK

Günlük test sayımız 15 bini buldu. 71 merkezde çalışılıyor. Birkaç gün içinde 89 merkeze çıkması için çalışma yapıldı. Çin'de bugüne kadar 50 binden az test yapılmış. Bizde yapılan test sayısı 100 bini geçti. Her geçen gün test sayısı artacak, bununla birlikte de vaka sayısı artacak. Burada önemli olan hayatını kaybeden vaka sayısı olacak.

Vakalarımızda ölü sayımız yüzde 1,58. Bu sayısı diğer ülkelerin altında.

BAKAN KOCA İL İL VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Bütün illerimizde koronavirüs salgınına rastlandı.İstanbul'daki vaka sayısı 8,852. İzmir'de 853 vaka Ankara'da 712 vaka Konya'da 584 ve Kocaeli'de 410 vaka.

39 ilimizde can kaybı var. 42 ilimizde ise can kaybı yok

Hayatını kaybedenlerin 79,5'u 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanlardan 74,5'i 60 yaş üstü. Kronik hastalığı olarak yoğun bakımda olanlar ise yüzde 75'te.

Koronik ve alt hastalığı olanlarla birlikte 60 yaş üstü olan vatandaşlarımız daha büyük tehlike altında. Bu hastalarımız asla ve asla evden çıkmamaları çok önemli.

Yuvamız gücümüz olmalı. Dışarı çıkmayalım virüse fırsat tanımayalım.

BAKAN KOCA SORULARA CEVAP VERİYOR

Umredeki vatandaşlarımızla ilgii yurt dışından gelen vatandaşlarımızla ilgili bir karar alınmıştı. Eğer pozitifse hastanede takip edilmesi, semptomu varsa yine aynı. ama hiçbir semptom yoksa ve pozitif değilse bir form imzalatarak evden dışarı çıkmamak şartıyla 14 gün evde izolasyonlarının uygun olduğu görülmüştü. (Umreden gelenler)

Yurt dışından gelenler için de yine aynı kararlar alınmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ile uzun bir görüşmemiz oldu. Bu süreçte birçok ülkeye destek sağladığımız için teşekkür ettiler. Başarılı bir şekilde gerekenleri yaptığımızı belirterek süreci de şeffaf bir şekilde yaptığımız için de teşekkür ettiler.

Umreden gelenleri 14 gün boyunca karantinaya aldık. Bu süreç izleme süreci. Hastalık bulgusu olanları hastanelere alarak tedavilerine başlamıştı. Umreden geldikleri için bulgu olmayanlarda daha sonradan yapılan testlerde pozitif çıktıklarını gördük. Tehlikeli bölgeden geldikleri için bu durumlar görülebiliyor. Daha sonra bu kişiler de tedavi altına alındı.

Eğer gerçekten dediğimiz gibi izole kendimizi edebilirsek, zorunlu olmadıkça evden çıkmazsak grafik tersine dönecektir. Tersi gelişirse önleme şansımız olmaz. Evlerimizde kendimizi izole etme çabası içinde olmalıyız.

PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NA BAŞSAĞLIĞI



Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum.

601 SAĞLIK ÇALIŞANINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

DSÖ Avrupa Direktörü, Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu açıkladı. Bizde böyle bir durum yok. Ancak sağlık çalışanlarında vaka sayımız az da değil. Toplam sayı 601 kişi.

Eğer birileri ben malzemeye ulaşamıyorum diyorsa lütfen herkesi aşsın bize ulaşsın. Biz asla kısıtlamaya gitmek istemiyoruz. Yurt dışına gönderimi kestik, tüm üretimi kendi çalışanlarımıza sağlamak istiyoruz.

Biz bu dönemde üstümüze düşen görevi yapmak zorundayız ve elimizden geleni yapıyoruz. Benim kaç saat uyuduğum sorusuna cevap vermeyeyim. Vatandaşlarımız ise uykularına dikkat etmeliler ki bağışık sistemleri güçsüzleşmesin.

"HASTANELERİMİZDE SORUN YOK"

Başından beri birlik ve beraberlik içinde mücadele etmeye çalışıyoruz. Biz imkanlarımızı olabildiğince artırmaya ve B,C ve D planı gibi hangi durumlarda ne yapmamız gerektiği konusunda planlamalar yapıyoruz. Hastanelerdeki doluluk oranımız yüzde 63. Anadolu'da yüzde 40'larda. İstanbul'da ise yüzde 48. Hastanelerimiz konusunda her hangi bir sorunumuz yok.

Pandemi hastaneleri konusunda çalışmalarımız var. Testler için ücret talep edilmemesini istiyoruz. 3-5 güne son nokta koyulacak.

Daha önce sağlık sektöründen istifa edenler geri dönmek istiyorsa çok rahat kura yaparız. Yeter ki çalışmak istesinler.

Çin'den getirdiğimiz ilacı yoğun bakımdaki birçok hastamıza kullandık. Bilim Kurulu bir analiz yapıyor. İlaca ne zaman başlanması gerektiği hangi dozda başlanması gerektiği konusunda analiz sürüyor. Bundan sonra nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde netleşir.

Seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılmasını düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımız önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştıracak.