Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör: Erdoğan'ın açıklamalarından sonra herkes harekete geçmiş! Ama TÜSİAD'dan 'tık' yok
Başkan Erdoğan Erdoğan tarafından 'Bize Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na kamu ve özel sektörden destekler peş peşe geldi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, “Dün baktım Erdoğan'ın açıklamalarından sonra herkes harekete geçmiş… TOBB'u, TİM'i, MÜSİAD'ı… Ama TÜSİAD'dan 'tık' yok. Dernek olarak sesleri çıkmıyor. Sanırım, sokağa çıkma yasağı mektubunu revize ediyorlar!” ifadelerini kullandı.İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:
Koronavirüs salgını çıktı çıkalı ekonomide her alandaki gelişmeleri anbean takipteyiz. Bankalar, ihracatçılar, sanayiciler, esnaf…
Esasında virüsün ekonomiye yansımasının boyutunu 15-20 gün içinde daha net göreceğiz. Ama bu aralar kiminle konuşsam 'çek' meselesine dikkat çekiyor.
Konunun iki boyutu var. Birincisi, parası olan şirketlerin de çekini ödememek için mücbir sebep maddesinin arkasına sığınmaya çalıştığı iddia ediliyor. Malum, 30 Nisan'a kadar icra takibi ve iflas talepli dava açılamayacağı için karşılıksız çıkan çeklere de işlem yapılmayacak. Umarım, burayı suiistimal edenlerin olduğuna dair söylentiler doğru değildir. İkincisi de henüz bankaların tamamı Kredi Garanti Fonu kefaletli çekli sisteme geçmedi. Bankaların bu konuda hızlı hareket etmesi gerekiyor.
Bana kalırsa, hassasiyetle üzerinde durulması gereken kısım burada yatıyor…
Mazallah, çek sistemi zincirinin halkalarından birinde ufak bir aksama yaşanırsa ticari hayat tamamen durur.
O yüzden bankaların da iş dünyasının da panik yapmadan ama dikkati de elden bırakmadan hareket etmesi şart.
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