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Son dakika: Bakan Kurum'dan flaş açıklama: Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMLERİ ERTELENDİ

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümleri ertelendi." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların araçlarının egzoz emisyon ölçümlerinin ertelendiğini bildirdi.

"EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMLERİNİ ERTELEDİK"

Kurum, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın araçlarının egzoz emisyon ölçümlerini erteledik. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlarımız, yasak kararı kaldırıldıktan sonraki 45 gün içinde araçlarının emisyonunu ölçtürebilecekler."

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