Bakan Soylu: Şehirler arası otobüs sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehirler arası otobüs sefer sayıları yüzde 99'un üzerinde azaldı. 760 bin yaşlımızın ihtiyacı karşılandı. Dünyanın hiçbir yerinde bir benzeri yok. Kamu çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduk." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleri ile ilgili merak edilen soruların yanıtlarını Polis Radyosu'nda verdi. Alınan önlemleri ve son durumu değerlendiren Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"760 BİN YAŞLIMIZIN İHTİYACI KARŞILANDI"

Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek cümlelerine başlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Milletimizin yardım kampanyalarına desteği var. Milli seferberlik ruhunu ortaya koyuyoruz. Polislerimize ayrı bir parantez açıyorum. Şehir giriş çıkışlarında kontroller yapıyorlar. Pazar noktalarındaki denetimler, sağlık birimlerimizin can güvenlikleri için gösterdikleri imtina için teşekkür ediyorum. Vefa Projesi'ne destek veriyorlar. 760 bin yaşlımızın ihtiyacı karşılandı. Dünyanın hiçbir yerinde bir benzeri yok. Kamu çalışanları ile birlikte büyük bir aile olduk. Sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşlarımızın ihtiyaçları polisimiz, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, tüm kamu çalışanlarımız ile karşılanmaktadır. Onlar da risk altındalar. Önlemlerimizi fazlası ile alıyoruz. Polisimiz stokçulukla, fahiş fiyatlarla da mücadele ediyor. Devlet, devletliğini, polis polisliğini gösteriyor. Müteşekkir ve minnetarız." dedi.

"POLİSİN GÖREVİ ZOR"

"Yunanistan sınırında da, İran sınırında da, Hakkari'deki sınırda da polisimiz, özel harekatımız var." diyen Soylu, polisin görevinin zorluğuna dikkat çekti.

KRİTİK RAKAMLARI AÇIKLADI

Tedbirlerin trafiğe yansımasına değinen Bakan Soylu, "2 Mart ve günlük rutin tarihleri karşılaştırarak aldığımız tedbirlerin ne ölçekte karşılık verdi kontrol ediyoruz. Yüzde 99'un üzerinde otobüs seferlerindeki yolcu azaldı. Özel arabalarda ciddi bir azalma var. Toplu taşımada kontrolümüzde, memnuniyetle söylüyorum. Yüzde 84 azalma var. Şehir içi trafik hafta sonu yüzde 85. Hafta içi yüzde 65'lerde düştü." ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIR"

Sokağa çıkma yasağına değinen Soylu, "Çıktığımız programlarda bu tartışıldı. Veriler ile izah edilebilecek bir durum bu. Salgının yayılımı burada çok önemli. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Verilerin sokağa yansımas oldukça önemli. Dünya ne yapıyor? Biz nerede başarılıyız? Nerede onlar başarılı? Biz nerede başarılıyız? Hepsini değerlendiriyoruz. Tüm tedbirlerin karşılığını izliyoruz. Başarısızlık olsa elbette ki her türlü tedbir alınır. Şunu yapmayacağız, bunu yapmayacağız diyemeyiz. Vatandaşımız şu anda tedbirlere büyük ölçüde uyuyor. Bu dönemde alışkanlıkların değişmesi de gerekiyor. Pazara çıktık, en az tezgahta temas sağlayarak dönmeliyiz. Deyim yerindeyse, koşa koşa gidip gelmeliyiz. Dışarıda bir işimiz var, hemen halletmeliyiz" dedi.

"MİLLİ SEFERBERLİK VAR"

Vefa Destek Projesi'ne vurgu yapan Soylu, "Çalışmalarımız sürecin sonuna kadar devam edecek. Muazzam bir iş yapıyor Vefa Destek Grubu. Önümüzdeki süreçlerde bir örnek olarak değerlendirilecektir diye düşünüyorum. 199 numarasını da seyahat izinleri için seferber ettik. Vefa Desek için 155, 156 numaralarını kullanıyoruz. Milli seferberlik var. Elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

"2 BİN 977 HESAP HAKKINDA İŞLEM YAPILDI"

Siber ekiplerin çalışmalarına değinen Soylu, "2 bin 977 hesap hakkında işlem yapıldı. Bu hesapların bazıları bot, bazıları ise terör örgütü hesapları. Bu hesapların çok büyük bölümü yurt dışından yönetilen hesaplar. Türkiye bu süreçte başarısız olsun diyenler bir çaba içindeler. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Ekiplerimiz fırsat vermiyorlar zaten." ifadelerini kullandı. Soylu, programın sonunda 'Evde Kal Türkiye'm' sözleri ile bir kez daha önlemleri hatırlattı.