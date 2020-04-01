Son dakika: Elazığ Sivrice'de korkutan deprem! 1 Nisan 2020 AFAD son depremler

Son dakika haberi... Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.01 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte 1 Nisan 2020 tarihli son depremler listesi...

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 15.20'de yerin 10.01 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.04.01 15:26:54 40.8757 28.2343 18.5 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2020.04.01 15:03:31 39.1035 27.8272 7.9 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 14:48:53 40.1772 34.0878 6.2 -.- 1.8 -.- KARAKOSELI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel

2020.04.01 14:42:58 37.8608 36.2837 6.5 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2020.04.01 14:33:43 37.8673 29.6153 10.9 -.- 1.6 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.04.01 14:25:59 40.6352 35.1392 10.9 -.- 2.0 -.- BUGACIK-(CORUM) İlksel

2020.04.01 14:03:29 38.4480 39.2693 10.7 -.- 1.2 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 13:53:34 39.1125 27.8178 12.0 -.- 2.0 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 12:57:19 39.1370 37.8363 16.9 -.- 2.1 -.- BEKTASKOY-KANGAL (SIVAS) İlksel

2020.04.01 12:48:34 37.2000 27.8693 0.0 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.04.01 12:42:20 38.4393 28.5383 11.0 -.- 1.7 -.- TURKMEN-ALASEHIR (MANISA) İlksel

2020.04.01 12:41:12 38.3898 39.1550 5.0 -.- 0.9 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 12:34:15 38.1092 33.0483 0.0 -.- 1.6 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel

2020.04.01 12:23:01 39.7493 27.8658 9.2 -.- 1.7 -.- ORTACA-(BALIKESIR) İlksel

2020.04.01 12:03:37 37.2517 28.1915 0.0 -.- 2.0 -.- PASAPINARI-(MUGLA) İlksel

2020.04.01 11:56:44 36.2705 33.7415 0.0 -.- 1.1 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.04.01 11:54:44 37.1643 27.8585 0.0 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.04.01 11:52:33 39.1382 27.8053 8.8 -.- 2.8 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 11:50:10 38.4535 39.2345 3.7 -.- 1.6 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 11:48:46 39.1130 40.7987 19.5 -.- 1.4 -.- HACILAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.04.01 11:47:55 39.2527 27.7490 0.0 -.- 1.1 -.- TEKELI ISIKLAR-SOMA (MANISA) İlksel

2020.04.01 11:45:58 37.1750 27.8695 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.04.01 11:31:35 39.3742 29.3217 0.0 -.- 1.5 -.- KOPRUCEK-EMET (KUTAHYA) İlksel

2020.04.01 10:48:55 38.4015 39.1140 10.3 -.- 1.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.01 10:09:17 37.4275 35.9732 13.1 -.- 1.0 -.- KUCUKCINAR-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.04.01 10:04:45 39.5007 39.9950 13.8 -.- 1.9 -.- GOCENEK-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2020.04.01 09:47:39 39.9035 40.7210 22.9 -.- 2.1 -.- ASKALE (ERZURUM) İlksel

2020.04.01 09:47:10 35.9162 29.8662 21.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.01 09:38:08 37.8760 36.2920 18.9 -.- 1.1 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.04.01 09:23:36 39.1280 27.7988 2.1 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.01 09:20:26 38.2805 38.9287 21.6 -.- 1.1 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.04.01 09:13:54 39.1322 27.8090 7.2 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel