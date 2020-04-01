Başkan Erdoğan'dan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun “korsan kampanya”sına sert tepki: Devlet içinde devlet olmaz
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuştu. Erdoğan, "Milletimiz mümkün olduğu kadar evden çıkmamalı" çağrısında bulundu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'un "korsan kampanya"sına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından en öne çıkan mesajı ise, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir." sözleri ile oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında hitap etti. Erdoğan, "Milletimiz mümkün olduğu kadar evden çıkmamalı" çağrısında bulundu.
Başkan Erdoğan'ın mesajları şöyle;
ERDOĞAN'DAN "MÜMKÜN OLDUĞUNCA SOKAĞA ÇIKMAYIN" ÇAĞRISI
Türkiye'de de dün akşam itibariyle 13 bin 531'i, vefat sayısı 214'ü buldu. En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış olmamızdır. Kurumlarımız ihlaller ve ihmaller karşısında gerekeni yapıyor. Vatandaşlarımızı da kendilerinin, evlatlarının, aile büyüklerinin sağlığı için kurallara uymaya davet etmeliyiz. Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Her bir vatandaşımız kendini gönüllü karantinada tutarsa çok daha sıkı tedbirler almaya gerek kalmaz.
Şehirlerarası ulaşımı kısmen sınırlandırdık. İhtiyaç halinde şehir içinde de benzer şeyleri devreye sokabiliriz. Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır.
"DEVLET İÇİNDE DEVLET OLMAZ"
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'un "korsan kampanya"sına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından en öne çıkan mesajı ise, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Tüm kampanyalar sadece devletimizin açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir." sözleri ile oldu.
Başkan Erdoğan şöyle konuştu;
Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor.
"MUHALEFETİN AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞININ DUYMASI LAZIM"
Bir çok spekülasyon yapılıyor. Devletin affedersiniz dilencilik yaptığı gibi çirkin yaklaşımlar. Devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.
"İKİTELLİ'DEKİ ŞEHİR HASTANEMİZİ AÇACAĞIZ"
Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar bugün neden sayıları az diyorlar. Başta İstanbul olmak üzere şu anda şehir hastanelerinin açılışı süratlendi. Nisan'ın 20'sinde İkitelli'deki şehir hastanemizi açacağız.
Milletimize kurallara riayet edeceği hususunda güveniyoruz. Sokakları boşaltarak, temizliğe dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz.
Özellikle maske üretiminde okullarımızdan MSB'ye kadar gerek N95 gerek diğer maske üretimlerinde yoğun bir çalışma içindeyiz. Ülkemizde ve dost ülkelerin taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Sınırlarımız içinde ve ötesinde vatan savunması yapan kahramanlarımıza da şükranlarımı ifade ediyorum.
İnşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Bugün sabredecek, hazırlık yapacak vakti geldiğinde de atılımımızı gerçekleştireceğiz.
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