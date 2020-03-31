İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'evde kal' çağrısı

Koronavirüsle mücadele kapsamında önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'evde kal' çağrısında bulundu. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

Soylu, Twitter hesabından "VirüsüEvdeYokEt" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Tarih defalarca gösterdi ki biz millet olarak birlik olduğumuzda bu topraklarda hiçbir zorluk uzun süre hayat şansı bulamamıştır. Virüsü yok edip güzel yarınları sevdiklerimizle birlikte hep beraber yaşayabilmek için mümkün olduğunca evde kalmayı sürdürelim."