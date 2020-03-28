İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs tedbirleriyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ''81 ilde Şehir giriş çıkışlarında çok ciddi önlemler aldık. Sürekli bir taşınma hali söz konusu, bu hastalığı yayar. Herkesin bulunduğu yerde durması gerekiyor. Toplu taşımada yüzde 90'lara varan azalma var. '' dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu.
Soylu'nun açıklamalarından satır başları;
İznin nasıl alınacağı şeklinde ekip kuruldu. Sürekli bir taşınma hali söz konusu. Büyükşehirlerden Anadolu'ya, Anadolu'dan büyükşehirlere. Hastalığın yayılmaması gereken alanlardan en önemlisi bu. Herkesin bulunduğu yerden hareket etmemesi gerekir. Bakanlıklarımızla sürekli bunu söylemekteyiz. İllerimiz giriş ve çıkışlarında özellikle bunları ifade etmeye çalışalım. 81 ilimizin giriş ve çıkışlarında sağlık kontrolleri oluşturuldu. Onların tavsiyesi tarafından ateş öksürük gibi durumlarda 14 günlük karantina uygulaması gerçekleşecektir.
YÜZDE 90 HAREKETİN DURDUĞUNU GÖRDÜK
Hep beraber sorumlu duyarlı olmalıyız. Buraya arkadaşlarımıza kolaylık dilemek, buradaki durumu gözlemlemek için buraya geldim. Tüm bunları takip ediyoruz. Vatandaşımıza bugün sabahtan itibaren hareketliliği takip ettik. Sahil kenarları, şehirler arası yolculuğu, toplu taşımayı. Toplu taşımada %90 hareketin durduğunu gördük.
Vatandaşlarımıza özellikle teşekkür ederim. Hükümetimizin aldığı kararlara uyduğunu gördük. Gençlerimiz ne olursunuz yaşınıza gençliğinize güvenmeyiniz. Taşıyıcı olmak da büyük bir tehlikedir. Yarın sevdiklerimizi kucaklamak istiyorsak, onlara bugün mesafeli olalım. Sosyal mesafe kuralını uygulayalım. Kendi izolasyon çalışmamızı kuralım. Kurallara uyarsak bunu başarabilecek güçteyiz. Çalışanlar elbetteki çalışmalarına devam edecektir. Sağlık sisteminin ayakta kalması lazım. Bütün çalışma arkadaşlarımıza, tüm emekçilerimize işçilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Kurallara uyarak bunu başarabileceğimize inanıyorum.
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