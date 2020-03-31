Son dakika: İnfaz düzenlemesine geçici madde: 70 bin mahkum cezasını evde çekecek
Son dakika haberine göre TBMM'ye bu hafta sevk edilmesi beklenen infaz düzenlemesine geçici madde konularak, açık cezaevlerinde kalan 70 bin mahkumun, belli bir süreyle cezalarını evde çekmeleri planlanıyor.
Açık cezaevlerine yönelik uygulama, 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek. Adalet Bakanlığı gerekirse, ev hapsi uygulamasını 2 ay daha uzatacak.
CEZAEVİNDEN ÇIKACAK MAHKUM SAYISI 100 BİNİ BULACAK
Hürriyet'in haberine göre; AK Parti kurmayları, yasal düzenlemede bulunan 75 yaş üstü mahkumların cezalarını evde çekmeleri, hamile ve hasta mahkumlara yönelik ev hapsi önerilerinin hayata geçirilmesiyle cezaevinden hızla çıkacak mahkum sayısının 100 bini bulacağını hesaplıyorlar.
Bu hesaplama, normal infaz düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle tahliye olacaklarla daha artacak.
300 BİN HÜKÜMLÜNÜN 130 BİNİ TAHLİYE EDİLECEK
Yapılan hesaplamalara göre infaz indirimiyle ilk etapta 30-40 bin hükümlü serbest kalacak. Kademeli olarak toplamda 100-130 bin kişinin tahliye edilmesi planlanıyor. Bu da halen 300 bin kişinin bulunduğu cezaevlerinin toplamda üçte iki oranında boşalması anlamına geliyor.
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