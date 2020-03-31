Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü. Görüşmede İtalyan Bakan, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede Türkiye’nin desteği ve işbirliği için Çavuşoğlu'na teşekkür etti. Dün Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gerçekleştirdiği "Millete Sesleniş" konuşmasında "Son olarak, salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi Çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen İtalya'ya da yine aynı şekilde bu ihtiyaçları karşılamak üzere, Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesini de ulaştırdık, ulaştırıyoruz." demişti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme, Di Maio'nun talebi üzerine gerçekleşti.

Telefon görüşmesinde, Di Maio, Bakan Çavuşoğlu'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin desteği ve iş birliği için teşekkür etti.





BAŞKAN ERDOĞAN "MİLLETE SESLENİŞ" KONUŞMASI YAPTI: İSPANYA VE İTASLYA'YA YARDIM GÖNDERDİK



Başkan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.





Türkiye'nin, her hal ve şart altında üretime devam etmek, çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülke olduğuna vurgu yapan Erdoğan,dedi.