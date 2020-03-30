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30.03.2020

Son dakika: 100 bin mahkumun tahliye olması beklenen ceza infaz düzenlemesinde son durum ne? Yasa ne zaman çıkacak? |Video

Son dakika haberi... Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte yaklaşık 100 bin mahkumun tahliye olması beklenen ceza infaz düzenlemesinde son durum ne? Kamuoyunda af yasası olarak da isimlendirilen ceza insan düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ceza infaz düzenlemesinden kimler yaralanacak? Ceza infaz düzenlemesi Meclis'i gündemine geldi mi? İşte 2020 yılı ceza infaz düzenlemesinde (af yasası) son dakika gelişmeleri... A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi... Kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte yaklaşık 100 bin mahkumun tahliye olması beklenen ceza infaz düzenlemesinde son durum ne? Kamuoyunda af yasası olarak da isimlendirilen ceza insan düzenlemesi ne zaman çıkacak? Ceza infaz düzenlemesinden kimler yaralanacak? Ceza infaz düzenlemesi Meclis'i gündemine geldi mi? İşte 2020 yılı ceza infaz düzenlemesinde (af yasası) son dakika gelişmeleri...

A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı.

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