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Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
Son dakika... Af yasası Meclis'e geldi mi? Mahkumlara ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Corona virüsü salgını sonrası yurt genelinde önlemler artırıldı. Corona virüsü salgınında alınacak tedbirler kapsamında infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Af yasasının çıkacağı tarihi heyecanla bekleyen mahkumlar ve aileleri konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki, mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte af yasası ile ilgili son durum...
Giriş Tarihi: 28.03.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 15:32
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