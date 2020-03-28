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Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

Son dakika... Af yasası Meclis'e geldi mi? Mahkumlara ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Corona virüsü salgını sonrası yurt genelinde önlemler artırıldı. Corona virüsü salgınında alınacak tedbirler kapsamında infaz düzenlemesine ilişkin çalışmalar hızlandırıldı. Af yasasının çıkacağı tarihi heyecanla bekleyen mahkumlar ve aileleri konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki, mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte af yasası ile ilgili son durum...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 15:32
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Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

Son dakika haberi... Af yasası ne zaman çıkacak? Kamuoyunda af yasası ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasası geçtiğimiz hafta TBMM'ye sunulmuştu. Bu gelişmelerin ardından yeni infaz paketinin detayları merak ediliyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan af yasası ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği af yasasında son durum nedir? Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte detaylar...

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Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

AF YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada "Kanun teklifini bu hafta Meclis'e sunmayı, gelecek hafta da gündeme getirmeyi planlıyoruz." dedi. Mahkum ve ailelerinin heyecanla beklediği af yasası ile ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapılması bekleniyor.

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Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

YENİ İNFAZ PAKETİNDE NELER VAR?

Alınan bilgiye göre, değişiklikle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılacak.

Çalışmanın önemli bölümlerinden biri, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin kısaltılması. Çalışmaya göre, koşullu salıverilme oranı 2/3'ten 1/2'ye indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak.

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Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Mükerrirler (kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler) ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indirilecek.

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Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...

DENETİMLİ SERBESTLİKTEKİ CEZASIZLIK ALGISI ORTADAN KALKACAK

Tüm hapis cezaları için 1 yıllık sabit bir denetimli serbestlik süresi uygulanmasının, toplumda "cezasızlık" algısına yol açtığı ve "hakkaniyete aykırı bir infaz rejiminin ortaya çıkması sonucunu doğurduğu" eleştirilerine dikkate alan AK Parti, bu konuda da değişikliğe gidiyor.