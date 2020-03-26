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AK Parti’nin hazırladığı “İnfaz düzenlemesi” taslağı Başkan Erdoğan’ın masasında!

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BEKLENEN TASLAK MASADA! ERKEN YAŞ ÖNCE GELEBİLİR

tarafından dikkatle hazırlanan infaz düzenlemesi Başkan ’a sunuldu. Düzenleme ile 100 bin mahkûmun cezaevlerinden tahliyesi öngörülürken edinilen bilgiye göre Başkan Erdoğan ile telekonferans ile yapılan toplantıda, erken yaşta evlilikler ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar erken yaşta evliliklerin infaz düzenlemesi içinde olmasını savunurken bazı kurmaylar da ayrı gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Tayyip Erdoğan, telekonferans ile yapılan infaz düzenlemesi toplantısında, kurmaylarından ile sürecin dikkatli davranılarak yürütülmesini istedi. Toplantıda, Erdoğan'ın talimatıyla erken yaşta evliliğin infaz düzenlemesinden önce cuma günü Meclis' gelmesi kararlaştırıldı.

TELEKONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANTI

yönetimi, infaz düzenlemesini iktidar ortağı MHP ve muhalefet partileri ile istişare ettikten sonra dün Başkan Erdoğan'a sundu. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı , AK Parti grup başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, da 'dan katıldı. Erdoğan'ın toplantının başında, "Yapmış olduğumuz çalışmada sona geldik, malum koronavirüs sebebiyle toplantımızı video konferans ile yapıyoruz" dedi.

MHP HASSASİYETİ

Hürriyet'in haberine göre; 2 saat süren toplantıda infaz düzlenmesi ile ilgili taslak üzerinden tekrar çalışılarak muhalefet ve MHP ile görüşülmesi kararı alınırken, Erdoğan'ın MHP ile ittifakta hassasiyetini yinelediği öğrenildi. Erdoğan, MHP'nın rızasının alınmasını isteyerek, "Problem yaşanmasına izin vermeyin, çok hassas davranın" talimatını verdi.

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ERKEN YAŞ İNFAZDAN ÖNCE GELECEK

Edinilen bilgiye göre toplantıda, erken yaşta evlilikler ile ilgili tartışmalar da gündeme geldi. Toplantıda bazı kurmaylar erken yaşta evlikliklerin infaz düzenlemesi içinde olmasını savunurken bazı kurmaylar da ayrı gündeme gelmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, erken yaşta evliliklerin infazdan önce en geç cuma günü Meclis'e gelmesini istedi. Düzenlemede çiftler arasında 15 yaş olmasının göz önünde bulundurulması bekleniyor.

UYUŞTURUCU BARONLARI UYARISI

Toplantıda baronları ve uyuşturucu kullananların infaz düzenlemesinin içinde olmasının yaratacağı sıkıntılar dile getirildi. 6 ay sonra doğal yollarla cezaevlerinden çıkacaklar ile ilgili de konu gündeme geldi. Bazı kurmaylar bunun kapsam içine alınması gerektiğini belirtirken, bazıları ise bu karara sıcak bakmadı.

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