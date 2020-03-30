ANA SAYFA
İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
Son dakika... Af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ceza infaz düzenlemesi ile ilgili AK Parti çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Geçen hafta Başkan Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir araya gelmiş, ceza infaz yasası ile ilgili kritik görüşme gerçekleşmişti. Görüşmenin ardından infaz paketinde son rütuşlar yapılıyor. Peki, mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? infaz paketinde neler var? İşte 2020 ceza infaz yasasında son durum...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 15:13
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21