İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? Mahkumlar için af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak bilinen ceza infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İnfaz paketi neredeyse hazır hale geldi. Henüz mesai tamamlanmasa da kapsam dahilinde olacak suçlar ve kapsam dışı tutulan suçlarda aşağı yukarı netleşmiş durumda. Kadına şiddet, cinsel istismar, terör ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutuldu. Bu iki suç ile ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Peki, mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? infaz paketinde neler var? İşte 2020 ceza infaz yasasında son durum...