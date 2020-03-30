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İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?

Son dakika... Af yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Ceza infaz düzenlemesi ile ilgili AK Parti çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Geçen hafta Başkan Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir araya gelmiş, ceza infaz yasası ile ilgili kritik görüşme gerçekleşmişti. Görüşmenin ardından infaz paketinde son rütuşlar yapılıyor. Peki, mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? infaz paketinde neler var? İşte 2020 ceza infaz yasasında son durum...

Son dakika: 100 bin mahkumun tahliye olması beklenen ceza infaz düzenlemesinde son durum ne? Yasa ne zaman çıkacak? |Video SON DAKİKA: 100 BİN MAHKUMUN TAHLİYE OLMASI BEKLENEN CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM NE? YASA NE ZAMAN ÇIKACAK? |VİDEO

Giriş Tarihi: 30.03.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 15:13
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İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?

Son dakika... Af yasası ne zaman çıkacak? Mahkumlar için af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Kamuoyunda af ve ceza indirimi olarak bilinen ceza infaz yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İnfaz paketi neredeyse hazır hale geldi. Henüz mesai tamamlanmasa da kapsam dahilinde olacak suçlar ve kapsam dışı tutulan suçlarda aşağı yukarı netleşmiş durumda. Kadına şiddet, cinsel istismar, terör ve uyuşturucu suçları kapsam dışında tutuldu. Bu iki suç ile ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Peki, mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? infaz paketinde neler var? İşte 2020 ceza infaz yasasında son durum...

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İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?

AF NE ZAMAN ÇIKACAK?

İnfaz yasası bu hafta Meclis'e geliyor. Af ve ceza indirimi olarak bilinene infaz yasasının ne zaman çıkacağı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?

KAPSAMA DIŞI OLAN SUÇLAR

AK Parti ile MHP arasında yapılan görüşme sonucunda 4 suçun kesinlikle infaz indirimi dışında olması üzerinde karar kılındı.

Karara göre infaz paketinde kapsam dışı bırakılacak 4 suç şu şekilde:

- Terör

- Cinsel suçlar

- Kadına şiddet

- Adam öldürme.

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İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?

BAŞKAN ERDOĞAN 'DAN 2 TALİMAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Terör, kadına ve çocuğa cinsel istismar ve kadına şiddet, adam öldürmeyle uyuşturucu kesinlikle kapsam dışında tutulacak dediği ve MHP 'nin hassasiyetine dikkat edileceği talimatı verdiği bildirildi.

MHP ile AK Parti 'nin hafta sonu yaptığı görüşme sonrası paket daraltıldı ve paket, yeni bir pürüz çıkmazsa bu hafta meclise sunulacak.

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İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?

HANGİ SUÇLARA CEZA İNDİRİMİ OLACAK?

Düzenleme, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere 10 farklı kanunda değişiklik öngörüyor. Buna göre; hükümlülerin ceza infaz kurumlarında geçirdiği süre kısalıyor.