İçişleri Bakanlığı bürokratları 'Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarıyla destek olacak
İçişleri Bakanlığı merkezinde görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar, "Milli Dayanışma Kampanyası"na en az bir maaşlarını bağışlayarak destek olacak.
Alınan bilgiye göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde dün "Biz bize yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya toplumun farklı kesimleri de destek veriyor.
Bu kapsamda İçişleri Bakanlığında görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar da yardım kampanyasına ilan edilen hesap numaralarına en az birer maaşlarını bağışlayarak destekte bulunacak.
BAŞKAN ERDOĞAN 7 MAAŞINI BAĞIŞLAYARAK BAŞLATTI! MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
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