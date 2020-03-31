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İçişleri Bakanlığı bürokratları 'Milli Dayanışma Kampanyası'na birer maaşlarıyla destek olacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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BAKANLIK DUYURDU! BİRER MAAŞLA DESTEK OLACAKLAR

İçişleri Bakanlığı merkezinde görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar, ""na en az bir maaşlarını bağışlayarak destek olacak.

Alınan bilgiye göre, Başkan öncülüğünde dün "Biz bize yeteriz Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanyaya toplumun farklı kesimleri de destek veriyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığında görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar da yardım kampanyasına ilan edilen hesap numaralarına en az birer maaşlarını bağışlayarak destekte bulunacak.

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