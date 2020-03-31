Son dakika: Başkan Erdoğan ile Trump'tan kritik "koronavirüs" görüşmesi

Son dakika gelen bilgilere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.

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ERDOĞAN, ENDONEZYA CUMHURBAŞKANI WİDODO İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



Bu temas öncesinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Görüşmede, yine korona virüsle mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştı.