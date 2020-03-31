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Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı 7 aylık maaşını bağışlayarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı kampanyaya bakanlardan destek gelirken sanat dünyasından da destek gelmeye başladı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunan ünlü isimler…
Giriş Tarihi: 31.03.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 09:56
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