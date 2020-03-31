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Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı 7 aylık maaşını bağışlayarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Başkan Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı kampanyaya bakanlardan destek gelirken sanat dünyasından da destek gelmeye başladı. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunan ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 31.03.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 09:56
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Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Başkan Erdoğan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı kampanyaya 7 aylık maaşını bağışlamasının ardından başta bakanlar olmak üzere pek çok kesimden destek gelmeye başladı.

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Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi

Başkan Erdoğan'ın dayanışma çağrısına ünlü isimlerden de destek gelmeye başladı. Kampanyaya katılan ilk isimler Haluk Levent, Mustafa Ceceli ve Şahan Gökbakar oldu.

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Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi

İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunan ünlü isimler…

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Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi

HALUK LEVENT

AHBAP Derneğini kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent 30 bin TL bağışladığını duyurdu.

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Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi

MUSTAFA CECELİ

Ünlü şarkıcı MustafaCeceli 50 bin TL ile kampanyaya destek verdiğini açıkladı.