Türkiye ‘Milli Dayanışma Kampanyası’yla kenetlendi! Ünlü isimlerden destek geldi

Koronavirüsle mücadele kapsamında dün ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Başkan Erdoğan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sözleriyle başlattığı kampanyaya 7 aylık maaşını bağışlamasının ardından başta bakanlar olmak üzere pek çok kesimden destek gelmeye başladı.

