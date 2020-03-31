Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı hazmedemeyen şer cephesine belgeli yanıt

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle başlattığı kampanyaya iş dünyasından, siyasilerden ve vatandaşlardan destek yağarken, FETÖ'cü ve CHP'li isimler IMF kapısına gitmeyen Türkiye'nin kenetlenmesinden rahatsız oldu. Milli dayanışmayı hazmedemeyen şer odaklarına en güzel yanıt tarihteki örneklerden geldi. İşte 31 Ekim 1963'te Merhum Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün başlatığı 'Atatürk Heykeli Kampanyası...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında 7 aylık maaşını bağışlayarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sözleriyle 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Kampanyaya iş dünyasından, siyasilerden ve vatandaşlardan destek yağdı.

Başkan Erdoğan'ın 'birlik ve beraberlik' çağrısının ardından Türk milletinin kenetlenmesini hazmedemeyen cephe, bir kez daha aynı kukla isimler üzerinden harekete geçti.

MİLLİ DAYANIŞMAYI HEDEF ALANLARA BELGELİ YANIT

IMF'nin kapısında eskiden olduğu gibi yardım dileyen bir devlet ve millet olarak görmek isteyen ve milli dayanışmayı hazmedemeyen şer odaklarına en güzel yanıt tarihin eski sayfalarından geldi.

İŞTE TARİHTEKİ ÖRNEĞİ:

"Tarih: 31 Ekim 1963, Merhum Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü, dönemin Başbakanı. Aydın, Antalya, Afyon, Bingöl, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, Mardin ve Uşak'ta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli bulunmadığı için yardım kampanyası başlatılıyor."

KENETLENMEYİ HAZMEDEMEDİLER

Can Dündar, Emre Uslu ve Canan Kaftancıoğlu, dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgınında Türk milletinin her sınıfıyla birbirine destek vermesi üzerine Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

FİRARİ CAN DÜNDAR VE FETÖ TETİKÇİSİ EMRE USLU DEVREYE GİRDİ!

Almanya'ya kaçarak ABD bayrağı motifli battaniye ile yatan Can Dündar, başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası' sonrasında "Bütçe niye tamtakır sanıyorsunuz. #zırnıkyok" paylaşımında bulundu.

FETÖ firarisi Emre Uslu da Türk milletinin koronavirüsle mücadeledeki tutumunu hazmedemeyenlerden oldu. Uslu da yoksul ailelere destek için başlatılan kampanya karşısında "#ZIRNIKYOK saraydakiler #Ağaçköküyesin" şeklinde skandal bir paylaşımda bulundu.

CHP DE SAFINI BELLİ ETTİ

Türkiye'nin IMF kapısına gitmesi için can atan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da Twitter'dan saldırıya geçti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, saat 20.19'da Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında banka hesapları paylaşarak maddi destek isteyen Canan Kaftancıoğlu, Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı hedef aldı.

Akşam saatlerinde "Dayanışacak ve hep birlikte başaracağız Az çok demeden gücümüz ölçüsünde dayanışmaya #SenDeVarMısın Hep birlikte büyütelim dayanışmayı" ifadeleriyle maddi destek isteyen Canan Kaftancıoğlu, Başkan Erdoğan'ın kampanyayı başlatmasının ardından "Her ay devlete vergisini ödeyen halk, bugün devletin vergi borçları sildiği, ballı ihalelerle semirttiği, sigorta fonundaki parasını bile işleten yandaş sermayenin bağışlarına muhtaç edilmeye çalışılıyor Biz bize yeteriz de siz bize yetmiyorsunuz Halk burada;sosyal devlet nerede?" paylaşımında bulundu.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TOKAT GİBİ CEVAP

FETÖ ve CHP cephesinin karşı çıktığı, sosyal medyada provokatörlük yaptığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter hesabından tokat gibi cevap verdi.



Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin her ferdi ile bütünleştiğini belirten Altun, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez." ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE IMF'DEN BORÇ İSTEMEDİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Rusya ve Türkiye hariç, Orta ve Doğu Avrupa'daki AB dışı gelişmekte olan 9 ekonominin çoğunun IMF'nin hızlı finansman desteği kapsamında, acil yardım başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

Thomsen, Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi ve IMF'nin müdahalesine ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.

Kovid-19'un Avrupa'yı sert bir şekilde vurduğuna dikkati çeken Thomsen, krizin ne kadar süreceği bilinmese de ağır bir ekonomik etkisinin olacağını aktardı.

Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinde, ekonomik çıktının yaklaşık 3'te birini oluşturan, zorunlu olmayan hizmetlerin durdurulduğuna işaret ederek, "Bu sektörlerin kapalı kaldığı her ay, yıllık GSYH'de yüzde 3'lük bir düşüş anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.