Başkan Erdoğan'dan koronavirüs kurallarına büyük hassasiyet
Türkiye corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hem gerekmedikçe sokağa çıkmıyor hem de sosyal alanlarda mesafe kuralına uyarak, virüsün yayılımını önlemeye çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun aldığı bu kararları büyük bir titizlikle uyguladı. Başkan Erdoğan kişilerle temas kurması gerektiğinde sosyal mesafe kuralını uyguluyor.
Türkiye'de Kovid-19 salgınına karşı vatandaşlar eve kapanıp önlemlerini artırırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine hassasiyetle uyuyor. Çalışmalarını Tarabya Huber Köşkü'nde sürdüren Erdoğan, küçük bir kesim dışında doğrudan temas kurmuyor. Temas kurması gerektiğinde de sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Görüşmelerini video konferans üzerinden yapan Erdoğan'ın çalışma ekibinin tamamına yakını da Huber Köşkü'nde dönüşümlü olarak konaklıyor.
Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadele ederken devletin zirvesi de kendi önlemlerini alıyor. Çalışmalarını İstanbul Tarabya'da Huber Köşkü'nde sürdüren Başkan Erdoğan'ın da yoğun bir mesaisi bulunuyor.
KATILIMLAR DÖNÜŞÜMLÜ
Erdoğan, her gün bir dizi toplantı ve görüşme yaparken, verdiği talimat doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı personeli de Bilim Kurulu'nun önerilerine harfiyen uyuyor.
Milliyet'te yer alan habere göre, Erdoğan, Huber Köşkü'nde küçük bir kesim dışında kimseyle temas kurmuyor. Temas kurması gerektiğinde de sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Görüşmelerini video konferans üzerinden yapan Erdoğan'ın çalışma ekibinin tamamına yakını da Huber Köşkü'nde dönüşümlü olarak konaklıyor. Korumalar, belirli personel ve bazı danışmanlar ile köşk çalışanlarının dışarıyla teması tamamen kesildi. Dönüşüm sürelerinin de 12'şer gün üzerinden planlandığı kaydediliyor.
Tarabya Köşkü'ne termal kamera, gelişmiş dezenfektan cihazları da yerleştirilirken, Başkan Erdoğan'ın görüştüğü bakanlar da söz konusu dezenfektan protokolüne uyuyor. Erdoğan, koronavirüsle ilgili gelişmeleri bizzat ve yakından takip ediyor. İlgili bakanlardan her gün bazı bakanlardan da belli aralıklarla bilgi alıyor. Ayrıca Erdoğan'ın bağışıklığı güçlendirici özel bir beslenme uyguladığı da ifade ediliyor.
GÖRÜŞMELERE KATILAN 5 İSİM
Erdoğan'ın son 1 haftadır 5 kişilik sabit bir yakın çalışma ekibiyle toplantılara katıldığı Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde de görülüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık ve Gıda Politikaları Başkanvekili ve Erdoğan'ın doktoru Serkan Topaloğlu, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Başdanışman Zafer Çubukçu, Erdoğan'ın çekirdek ekibi içerisinde yer alıyor.
Uluslararası toplantıların içeriğine göre ise ilgili bakanlar da toplantılarda yer alıyor.
ERDOĞAN FİDAN'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
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