Prof. Dr. Toker Ergüder: Türkiye zamanında tüm önlemleri aldı

DSÖ Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, Covid-19’la mücadelede Türkiye’nin ilk andan itibaren tedbirleri tam zamanında aldığını söyledi. Vakaların gizlendiğine dair söylentilerin gerçek dışı olduğunu kaydeden Ergüder, “Türkiye virüsle ilgili bulgu, gelişme ile ölümleri DSÖ ve kamuoyuyla ile paylaşmaktadır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye'nin Covid-19 vakaları ilk ortaya çıktığında hızlı davrandığını ve önlemleri aldığını söyledi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ergüder, başta ABD, İtalya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin büyük kan kaybettiği dönemde Türkiye'nin erken aldığı tedbirler sayesinde sağlık sektöründe görev yapanlara rahat bir nefes aldırdığını dile getirdi.



ATILAN ADIMLAR YERİNDE

Ergüder, "Ülkemiz ilk vakalar ortaya çıkınca 22 Ocak'ta bilimsel komitesini kurup önemli tedbirlere imza attı. Türkiye'nin virüsün yayılmasına yönelik ilk hazırlıkları ve önceki akşam Başkan Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler çok yerinde gerçekten. Bu önümüzdeki kritik iki hafta toplum kurallara uyarsa Türkiye salgını daha kolay atlatacaktır" dedi. Virüsle mücadelede en fazla 2-3 haftaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Ergüder, DSÖ'nün tüm dünyada uyguladığı 'Tüm toplum ve tüm hükümet' yaklaşımının virüsle mücadelenin ilk altın kuralı olduğunu kaydetti.



TÜM BİLGİLER VERİLİYOR

Türkiye'nin uluslararası seyahatin engellenmesi noktasında hızlı davrandığını ve Çin'den gelişler, İran sınır kapısından geçişin durdurulması ve okulların tatili gibi bir çok tedbirin tam zamanında alındığını belirten Ergüder, "DSÖ'nün Sağlık Tüzüğü tüm ülkeler için bağlayıcı. Türkiye'de tüzüğün odak noktası Sağlık Bakanlığı. Bu odak nokta, laboratuvardan onaylanmış bir vaka gelince bunu bildiriyor ve kayıtlara geçiyor. Bize vaka bildirimleri ülkelerden, odak kişilerinden gelir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde çalışan uluslararası odak kişisi var. Bu kişi Türkiye'de vaka çıkınca DSÖ'ye bildiriyor. Bilgiler DSÖ'nün bölgelerinde toplanıyor oradan da Cenevre'deki merkeze gönderiliyor. Türkiye bu süreçte DSÖ tüzüğüne harfiyen uymuştur. Yani Sağlık Bakanlığı virüsle igili bulgu, gelişme ve ölümleri tek tek DSÖ ve kamuoyu ile paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı.



'KURALLARA UYULMASI ŞART'

Korona virüsün tamamen damlacık yoluyla bulaştığını ve öksürüp, hapşırıldığında parçacıklarla hareket ettiğini bunların da ilerleme mesafesinin 1 metre olduğunu kaydeden abildirdiği hasta vakasından itibaren beklenin altında bir seyirle virüsü kontrol etmeye çalışıyor. Havalar ısınıyor, yazın damlacıkların insandan insana bulaşma mesafeleri kısalacak. O yüzden bir süre kurallara uyulması şart" dedi.

Kaynak: Yeni Asır