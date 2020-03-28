AK Partili eski başkan Fikret Yeni, astım hastası olmasına rağmen corona virüsü yendi!

20 Mart'ta corona virüs (Covid-19) tanısı konularak 6 gün tedavi gören 51 yaşındaki Fikret Yeni, astım hastalığı olmasına rağmen yeni tip korona virüsü yenmeyi başardı. Yeni, “Korona virüs illetini yendim. Astım hastalığım olmasına rağmen” dedi.

AK Parti eski Adana İl Başkanı Fikret Yeni, Coronavirüs'ü yenmeyi başardı. Yeni, yaşadıklarını anlattı: Hastalığım öncesinde ve sırasında çok ağır seyreden bir semptomum olmadı. Belirtilerim hafifti. 15 Mart günü boğaz ağrım başladı. Boğaz ağrım 5 gün boyunca hafifleyerek devam etti. Buna kuru öksürükle beraber ellerim ve bacaklarımda oluşan eklem ağrıları eşlik etti. Yalnızca hastaneye yatmadan 2 gün önce çok hafif ateşim yükseldi. Ancak bu süreç boyunca 39 dereceyi geçen bir yüksek ateş yaşamadım.

ATEŞİM TEDAVİ GÖRDÜĞÜM SÜREDE HİÇ YÜKSELMEDİ

20 Mart'ta ise test sonucum pozitif çıktıktan sonra Adana Şehir Hastanesi'nde tedavim başladı. Ateşim hastanede tedavi gördüğüm sürede hiç yükselmedi. Kuru öksürüğüm hafifledi. Parmak eklemlerimde biraz ağrı hissettim. Doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarımız her türlü ilgiyi gösterdiler. Hastanede kaldığım 6 günün sonunda kan değerlerim normale döndü.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İLLA Kİ ZARAR GÖRECEK DİYE BİR ŞEY YOK

Astım hastalığım olmasına rağmen nefes darlığı yaşamadım. Astım hastalığından dolayı 7-8 yıldır tedavi görüyorum. Kronik hastalığı olanlar illa ki zarar görecek diye bir şey yok. Bu hastalığın belki şu an için net bir somut tedavisi yok. Ama vücudu darmaduman da etmediğini fark ettim. Yenilmeyecek bir hastalık olmadığını gördüm.

GÖRÜŞTÜĞÜM KİŞİLERDE HASTALIK GÖRÜLMEMESİ BENİ ÇOK MUTLU ETTİ

Sağlık Bakanlığımız hastalıkla mücadele çok etkili çalışıyor. Testlerim pozitif çıkınca son 2 hafta içerisindeki görüştüğüm kişilere ulaşıldı ve onlar da sosyal yaşamdan izole edilerek karantinaya alındılar. Onların testleri ise negatif çıktı.

Yeni, "Bu süreç öncesinde görüştüğüm kişilerin hiçbirinde hastalık görülmemesi beni çok mutlu etti" dedi.

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