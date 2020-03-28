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28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası

Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 591 bini aşarken, can kaybı sayısı 26 bini, iyileşen kişi sayısı da 131 bini geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan corona virüsü tablosu ile Türkiye'deki son durum bilgisi paylaşıldı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...

Giriş Tarihi: 28.03.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 09:42
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28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası

Son dakika... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi iyileşti? Türkiye'de 11 Mart'ta görülen ilk koronavirüs vakasının ardından kademeli olarak önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı virüs salgınını önlemek için titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Dünya genelinde vaka sayısı 591 bini aştı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...

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28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? VAKA SAYISI...

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin sayısı 92'e yükseldi, 42 kişi iyileşti, vaka sayısı ise 5.698 oldu.

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28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 533, toplamda ise 47 bin 823 test yapıldığını ve 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.

Toplam vaka sayısının 5 bin 698'e yükseldiğini aktaran Koca, "Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır, bunların 241'i entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir." bilgisini verdi.

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28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası
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28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası