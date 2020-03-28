28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 533, toplamda ise 47 bin 823 test yapıldığını ve 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildiğini kaydetti.

Toplam vaka sayısının 5 bin 698'e yükseldiğini aktaran Koca, "Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır, bunların 241'i entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir." bilgisini verdi.