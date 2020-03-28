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28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu: Türkiye'de kaç kişi öldü? Vaka sayısı kaç? Canlı koronavirüs haritası
Son dakika haberi... Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 591 bini aşarken, can kaybı sayısı 26 bini, iyileşen kişi sayısı da 131 bini geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan corona virüsü tablosu ile Türkiye'deki son durum bilgisi paylaşıldı. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? İşte 28 Mart Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ve canlı harita...
Giriş Tarihi: 28.03.2020 09:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 09:42
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