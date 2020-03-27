Son dakika haberi: Corona virüs (koronavirüs) neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Son dakika haberine göre; Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs neden il il açıklanmadı?" sorusuna da yanıt verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, corona virüsün il il neden açıklanmadığını yanıtladı.
Virüsün neden il il açıklanmadığı soruna Bakan Koca, "Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir." cevabını verdi.
Bakan Koca, "Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil." ifadelerini kullandı.
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