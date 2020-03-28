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Resmi Gazete'de yayımlandı: Belediyelere Kovid-19 desteği

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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BELEDİYELERE KOVİD-19 DESTEĞİ

Son dakika haberi... 'de yayımlanan imzalı kararla, belediyelere koronavirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı. Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak.

Türkiye imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.

Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.

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