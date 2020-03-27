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Van'ın Çaldıran ilçesindeki Han Mahallesi'ne corona virüs karantinası!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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VAN'DA BİR MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI!

'ın Çaldıran ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 'nin kararıyla bugünden itibaren karantinaya alındığı duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı 'nin kararıyla bugünden itibaren karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeleri esnasında kurallara ve karantina kararına uymalarının Kovid-19 salgınıyla mücadelede önem arz ettiği vurgulandı.

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