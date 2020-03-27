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Son dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020
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RİZE'NİN KENDİRLİ BELDESİ KARANTİNAYA ALINDI

Son dakika haberi... 'nin koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Beldeye giriş çıkışlar durduruldu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Rize'nin Kendirli Beldesi coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı | VİDEO RİZE'NİN KENDİRLİ BELDESİ CORONAVİRÜS NEDENİYLE KARANTİNAYA ALINDI | VİDEO

GİRİŞ ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK

Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."

Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.

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