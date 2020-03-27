Son dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi coronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son dakika haberi... Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantina altına alındı. Beldeye giriş çıkışlar durduruldu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
Rize'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı Kendirli beldesi ile 4 köyün karantina altına alındığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, "İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.
GİRİŞ ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMEYECEK
Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerinden bu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir."
Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da maske çatışması! Silahlar konuştu
- Şüpheli ölüm! Ekipler böyle geldi
- Korona akciğerleri bu hale getiriyor! İşte 3D görüntüsü
- MEB LGS için örnek soru kitapçığı yayımlandı
- 27 Mart EBA TV ders tekrarları izle
- 703 şişe sahte içki ele geçirildi
- YKS'den kaldırılan konular hangileri?
- TÜRGEV, iki yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
- Sağlık çalışanının kızından duygulandıran sözler
- 21 suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu
- Polis Akademisi'nden son dakika POMEM duyurusu! 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı tercihleri nasıl yapılır? 2020 ÖSYM sağlık personeli alımı kadrolar ve şartlar
- EBA TV canlı yayın izle: 27 Mart EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise uzaktan eğitim ders programı
- Cuma mesajları 2020: Hadisli, dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
- Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati