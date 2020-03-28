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Son dakika: Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferansla görüştü

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Gelen son dakika haberine göre Başkan , Başkanı ’la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kabine toplantıları başta olmak üzere pek çok görüşmeyi video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Başkan , Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanı ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

Görüşmeye dair resmi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşılırken, görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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