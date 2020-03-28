Son dakika: Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferansla görüştü
Gelen son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan’la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kabine toplantıları başta olmak üzere pek çok görüşmeyi video konferans yöntemiyle gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.
Görüşmeye dair resmi sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşılırken, görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/G8PcvzGkfB— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 28, 2020
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