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Son dakika: Bakanlık duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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8 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!

Son dakika haberine göre; , kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 'lı teröristim düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.

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