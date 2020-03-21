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Son dakika: MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe!

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Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada " bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi" denildi.

, Harekat bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini .

MSB duyurdu: Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe! MSB DUYURDU: SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK-YPG'li öldürüldü! SON DAKİKA HABERİ: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 4 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ!
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU! SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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