25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından (MSB) kritik açıklama: 3 bin 541 şahıs yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
BAKANLIKTAN KRİTİK AÇIKLAMA: 3 BİN 541 ŞAHIS YAKALANDI

Son dakika haberi... () "Hudutlarımızda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu uyruklu 3 bin 541 şahıs yakalandı" açıklamasını yaptı.

() "Hudutlarımızda son 10 günde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu uyruklu 3 bin 541 şahıs yakalandı" açıklamasını yaptı.

MSB'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

"2'nci Or.K.lığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarımızda son 10 gün içerisinde yapılan 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde; çoğunluğu Suriyeli 3541 şahıs yakalandı, 1500 karton sigara, 15 kg muhtelif cins uyuşturucu ele geçirildi."

Son dakika: MSB: Türk-Rus ortak devriyesi İdlib'de yapıldı! İşte ilk fotoğraflar... SON DAKİKA: MSB: TÜRK-RUS ORTAK DEVRİYESİ İDLİB'DE YAPILDI! İŞTE İLK FOTOĞRAFLAR...
Son dakika: MSB: Barış Pınarı bölgesinde 11 PKK-YPG’li terörist öldürüldü SON DAKİKA: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 11 PKK-YPG’Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK-YPG'li öldürüldü! SON DAKİKA HABERİ: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 4 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ!
Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe SON DAKİKA: MSB DUYURDU! SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA