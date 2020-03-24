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Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, " Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 /'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

, bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Son dakika haberi: MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 4 PKK-YPG'li öldürüldü! SON DAKİKA HABERİ: MSB: BARIŞ PINARI BÖLGESİNE SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 4 PKK-YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ!
Son dakika: MSB duyurdu! Sızma girişimindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU! SIZMA GİRİŞİMİNDEKİ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Son dakika: MSB açıkladı! Taciz ateşi yapan 4 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB AÇIKLADI! TACİZ ATEŞİ YAPAN 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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