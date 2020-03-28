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Başsavcılıklarca koronavirüsle mücadele kapsamında 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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BAŞSAVCILIKLAR HAREKETE GEÇTİ! 372 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Gelen son dakika haberine göre... Başsavcılıklarca coronavirüsle mücadele kapsamında; manipülatif paylaşım, , karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, son iki haftada ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "manipülatif haber ve paylaşım, 65 yaş üstü vatandaşları , karantina tedbirlerine aykırı davranma, stokçuluk, sahte veya kaçak dezenfektan ile kaçak maske" gerekçeleriyle 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıklarca koronavirüsle mücadele kapsamında 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı BAŞSAVCILIKLARCA KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA 372 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

7 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLDÜ

Kovid-19 önlemleri kapsamında özellikle sosyal medyada yer alan manipülatif haber ve paylaşımlar nedeniyle harekete geçen başsavcılıklar, 314 kişi hakkında işlem yaptı. Bu kişilerden biri tutuklandı.

Sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik rencide edici davranışlarda bulunanları da takibe alan savcılıklar, bu nedenle de 7 kişi hakkında soruşturma yürüt tü. Soruşturmalar sonrasında bir kişi hakkında kararı verildi, 6 şüpheli serbest bırakıldı.

STOKÇULUK YAPAN, SAHTE VEYA KAÇAK DEZENFEKTAN ÜRETEN…

Karantina şartlarına uymayanlarla ilgili de Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan soruşturmalarda 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Savcılıklar, Kovid-19 nedeniyle stokçuluk yapan, sahte veya kaçak dezenfektan üreten, kaçak maske satan 42 kişiyle ilgili de soruşturma yürüttü. Bu kişilerden 2'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrole hükmedildi.

ANKARA'DA 31, İSTANBUL'DA 18 KİŞİYE İŞLEM

'da bu konular nedeniyle işlem yapılan sayısı 31, 'da ise 18 oldu. İstanbul'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki şüpheli hakkında ise dava açıldı.

Böylece, başsavcılıkların ülke genelinde 372 kişiye yönelik yürüttüğü soruşturmalarla karantina şartlarına uymama, rencide davranış, manipülatif haber ve paylaşım, stokçuluk, kaçak maske ile dezenfektan gibi nedenlerden dolayı 3 kişi tutuklandı, 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi, 21 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi. Diğer şüphelilerin bir kısmı serbest bırakıldı, diğerleri hakkında çeşitli kararlar verildi.

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