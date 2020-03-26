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Korona fırsatçılarına geçit yok! 16 bin 900 kaçak maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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İSTANBUL'DA, 16 BİN 900 KAÇAK TIBBİ MASKE ELE GEÇİRİLDİ

ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadelesini sürdürüyor. 'da kaçak üretilen 16 bin 900 tıbbi maskeye el konuldu.

Polis ekiplerince, Seyitnizam Mahallesi ve Karayolları Mahallesi'nde hijyensiz ortamda kalite standartlarının altında tıbbi maske üreten iki imalathaneye düzenlenen operasyonda, kutular içerisindeki ve dikiş masalarındaki 16 bin 900 maske ile maske yapımında kullanılan çok sayıda tekstil ürünü ele geçirildi.

İş yeri sahiplerine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.

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