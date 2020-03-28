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Başsavcılıklarca koronavirüsle mücadele kapsamında 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı
Gelen son dakika haberine göre... Başsavcılıklarca coronavirüsle mücadele kapsamında; manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
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