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28.03.2020

Başsavcılıklarca koronavirüsle mücadele kapsamında 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Gelen son dakika haberine göre... Başsavcılıklarca coronavirüsle mücadele kapsamında; manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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