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Son dakika: KKTC’de koronavirüsten ilk ölüm

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Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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KKTC’DE KORONAVİRÜSTEN İLK ÖLÜM

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Öte yandan salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 67 yaşındaki Bruno Gaffiend Jabusch, yaşamını yitirdi. Alman turistin ayrıca kronik obstruktif akciğer hastalığı ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu bildirildi.

DÜNYA GENELİNDE SAYI 600 BİNİ AŞTI
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 600 bin 787'ye ulaştı.

En fazla vaka görülen ülke, 104 bin 256 vakayla ABD olurken, onu 86 bin 498 vakayla takip ediyor.

Salgının ortaya çıktığı 'de ise 81 bin 394 vaka görüldü. 65 bin 719 vakanın görüldüğü , 53 bin 340 vakanın görüldüğü , 32 bin 964 vakanın görüldüğü , 32 bin 332 vakanın görüldüğü , 14 bin 543 vakanın görüldüğü , 12 bin 928 vakanın görüldüğü vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 27 bin 417 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Koronavirüste ürküten rakam: 600 bini geçti KORONAVİRÜSTE ÜRKÜTEN RAKAM: 600 BİNİ GEÇTİ
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