25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İzmir'de, "Corona virüs" baskını! 14 bin sahte maske ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
O İLDE ŞOK BASKIN! 14 BİN TANE ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberi... 'in ilçesinde, sertifikasız üretilen 14 bin sahte cerrahi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında, sağlıksız koşullarda sertifikasız sahte üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese düzenlenen operasyonda, 7 koliye istiflenmiş toplam 14 bin maske ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak H.U. gözaltına alındı.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA