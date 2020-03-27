Antalya Büyükşehir Belediyesi kardeşlik dinlemedi! Hediyesini geri istedi

Muhittin Böcek yönetimindeki CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi 2017’de kardeş şehir Şırnak’a hediye ettiği otobüsü geri istedi. Konu hakkında konuşan ve sert eleştiride bulunan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Önce otobüsün kayıp olduğu iddiasını ortaya attılar. Oysaki her türlü kayıt belediyelerde ve İçişleri Bakanlığı'nda var. Biz buna rağmen otobüsün nerede olduğunu belirten yazı ve içindeki çocuklarla birlikte fotoğraflarını gönderdik. Şimdi sen bu otobüsü o çocukların elinden nasıl alırsın? Böyle bir vicdan var mı? Şırnak 2016'da hendek olaylarından çok büyük sıkıntı çekti. Memleketimizin yüzde 65'i yerle bir oldu. O dönemde Menderes Türel ve ekibi bize yardımcı oldu." dedi.

Antalya'da CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in seçimi kazanmasının ardından gerçekleşen devir işlemlerinde demirbaş listesinde bulunan 12 metrelik toplu ulaşım otobüsünün kayıp olduğu iddia edildi. 13 Mart'ta Şırnak'ın AK Partili Kumçatı belde Belediye Başkanı Nimet Demir, kayıp olduğu iddia edilen 07 ECP 35 resmi plakalı otobüsün ilçede öğrenci servisi olarak kullanıldığını bildirdi.



Otobüsün Şırnak Valiliği'nin talebi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 Ocak 2017'de kardeş şehir Şırnak'a, oradan da Kumçatı Belediyesi'ne tahsis edildiği tespit edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, yapılan tahsisinin 31 Mart yerel seçimleri sonrasında tahsis şartlarını kaybettiği için geri alınması için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teklifte bulundu. Daire Başkan Vekili Nurettin Tonguç imzası ile yapılan otobüsü geri isteme kararını 17 Mart 2020'de Genel Sekreter Cansel Tuncer olur verdi.



"MENDERES TÜREL BİZE YARDIMCI OLDU"



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2010 model otobüsü geri isteme kararı AK Partili Şırnak Belediyesi'ne ulaştı.



Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, "Önce otobüsün kayıp olduğu iddiasını ortaya attılar. Oysaki her türlü kayıt belediyelerde ve İçişleri Bakanlığı'nda var. Biz buna rağmen otobüsün nerede olduğunu belirten yazı ve içindeki çocuklarla birlikte fotoğraflarını gönderdik. Şimdi sen bu otobüsü o çocukların elinden nasıl alırsın? Böyle bir vicdan var mı? Şırnak 2016'da hendek olaylarından çok büyük sıkıntı çekti. Memleketimizin yüzde 65'i yerle bir oldu. O dönemde Menderes Türel ve ekibi bize yardımcı oldu. Sadece otobüs değil itfaiye aracı gönderdi. O günkü devlet büyüklerimizin aldığı kararlara bugün CHP'li bir belediye başkanı göreve gelince değiştiriyorsa hakikaten çok üzüntü verici bir durum" dedi.



ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ GELDİ



Okula gidiş gelişlerinde tahsis edilen otobüsü kullanan öğrenciler alınan karara tepki gösterdi.



Öğrenciler "Kimimiz hukukçu kimimiz doktor, kimimiz öğretmen olmak istiyoruz. Bu otobüs eğitimimiz için çok önemli. Otobüs geri alınırsa 25-30 kilometrelik yolu nasıl gideceğiz? Bu karardan vazgeçilmesini bekliyoruz. Okula gitme hayalimizi elimizden almayın" diye konuştu.