Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavirüs önmeleri hakkında flaş açıklama

Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs (Covid-19) önlemleri hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Yayılımı engellemek için azami hassasiyet gösterelim. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şevkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi vereceğiz." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs (Covid-19) önlemleri hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Yayılımı engellemek için azami hassasiyet gösterelim. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şevkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi vereceğiz." dedi.



Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;



"50 BİN VATANDAŞIMIZA GIDA KOLİSİ VERECEĞİZ"



Yayılımı engellemek için azami hassasiyet gösterelim. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şevkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi vereceğiz.



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"BİLİM KURULU'NUN TAVSİYELERİNE UYUN"



Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır.



"3 BİN 313 VATANDAŞIMIZIN İSE BİLGİ AMAÇLI ÇAĞRISINA CEVAP VERİLDİ



Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerekir. Yaşlılarımızı sevgi saygı ve özenle korumalıyız. İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günler de hastalığın yayılmaması için bilim kurulundan gelen tavsiyelere uymaları ve evlerinde kalmaları… Uygulamanın başladığın günden bugüne vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi amaçlı çağrısına cevap verildi.