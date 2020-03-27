THY'den koronavirüs kararı: Dış hatlarda sadece 5 noktaya uçacak

Türk Hava Yolları coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, New York-İstanbul uçuşlarını durdurma kararı aldı. Alınan bu kararın ardından yapılan açıklamada 17 Nisan'a kadar yurt dışına sadece Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa'ya sefer düzenleneceği belirtildi.

Türk Hava Yolları (THY), 27 Mart saat 23.59'dan itibaren Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerinin 17 Nisan'a kadar durdurulacağını açıkladı.

SADECE 5 NOKTAYA UÇACAK

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Koronavirüs tedbirleri kapsamında 27 Mart'tan itibaren gerçekleştirilecek uluslararası uçuşlar paylaşıldı. Bu kapsamda belirtilen tarihten itibaren THY, dış hatlarda 5 noktaya uçuş gerçekleştirecek.

İŞTE UÇULACAK YERLER

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yeni korona virüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda değişiklikler meydana gelmiştir. 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır" ifadelerine yer verildi.