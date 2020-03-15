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CHP koronavirüs uyarılarına kulak asmadı! Bu kadarına da pes...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
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CHP KORONAVİRÜS UYARILARINA KULAK ASMADI! BU KADARINA DA PES...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan sonrasında dünya genelinde 100'den fazla ülkeye sıçrayan (corona virüs), Türkiye'de de görüldü. Salgının ülkemize sıçramasının ardından yetkililer toplu yapılan etkinliklerin iptali dahil olmak üzere birçok tedbir alırken, 'nin yönetimindeki İstanbul İl Başkanlığı uyarılara kulak asmayıp kongre düzenledi.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 150 binden fazla kişinin etkilenmesine, 5 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan salgını Türkiye'de de görüldü.

Türkiye'de 6 vaka görülmesinin ardından okullar ve üniversitelerin tatil edilmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, birçok ülke ile uçuşların durdurulması gibi sıkı önlemler alındı. Bir süre yapılacak toplantı, kongre, konser vs. gibi etkinliklerin ertelenmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

CHP'DEN BÜYÜK VURDUMDUYMAZLIK

Tüm bu alınan tedbirlere rağmen yönetimindeki İstanbul İl Başkanlığı, yüzlerce kişinin katılımıyla 14. Olağan İstanbul İl Kadın Kolu Kongresini gerçekleştirdi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun katılarak konuşma yaptığı kongreye yüzlerce kişinin katıldığı görüldü.

Kongre sonrası Canan Kaftancıoğlu, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Turan Aydoğan ve CHP'li bazı yöneticiler bir cenaze törenine katılırken, törende de uyarılara kulak asmayıp tokalaşmaları ve birbirleriyle sarılmaları dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

CHP'li isimlerin bu vurdumduymazlığına sosyal medyadaki birçok kullanıcıdan tepki yağdı. Vatandaşlar CHP'nin kurumsal hesaplarından yapılan "el sıkışmıyoruz, sarılmıyoruz" uyarılarına kendilerinin uymadığına dikkat çekerek tepki gösterdi.

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