24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da FETÖ şüphelisi 6 eski polisin 15 yıla kadar hapsi istendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.03.2020
ABONE OL
FETÖ'CÜ 6 ESKİ POLİSE 15 YIL HAPİS İSTEMİ!

'da, / soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları"yla irtibat halinde bulundukları öne sürülen 6 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Meslekten ihraç edilen tutuksuz şüpheliler F.K, C.A, E.K, L.H, F.K. ve U.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. kabul edildi.

"KAMU ADINA İDDİA VE TALEP OLUNUR"

İddianamede, şüphelilerin veri inceleme raporuna yer verilerek "Zanlıların, örgütün gerçek yüzünün görüldüğü dönemde dahi devamlılık iradesi göstererek örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimsedikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerilerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadesi kullanıldı. İddianamede ifadelerine yer verilen şüpheliler ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA