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Burdur'da FETÖ şüphelisi çift saklandıkları evde yakalandı! 2 yıldır aranıyordu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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2 YILDIR ARANIYORDU! YAKALANDILAR

/ üyesi oldukları gerekçesiyle yaklaşık 2 yıldır aranan çift, 'un Bucak ilçesinde saklandıkları evde jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, /'ye üye olmak suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan M.Ç. ile eşi N.Ç.'yi Bucak ilçe merkezinde saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı.

DEŞİFRE OLDULAR!

Yapılan sorgusunda M.Ç.'nin 'da ile kapatılan özel bir yurtta müdür olarak görev yaptığı, örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve 'da hesap hareketleri bulunduğu tespit edildi. Eşi N.Ç.'nin ise aynı yurtta çalıştığı belirlendi.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya'ya sevk edilen şüphelilerden M.Ç., çıkarıldığı Antalya 8'inci tarafından tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

N.Ç. ise Antalya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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