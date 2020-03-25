25 Mart 2020, Çarşamba
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sincan Cezaevindeki koronavirüs iddiasına yalanlama

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Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAŞSAVCILIKTAN KORONA YALANLAMASI!

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevindeki bir tutuklunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki asılsız haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan A.Y. isimli kişinin sağlık durumu ile ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verilmesi nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılması zaruretinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır. Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek yazılı/görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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