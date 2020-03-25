Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 açıklaması! "Sporcularımız olimpiyatlara hazır"
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararını, "Sporcularımızın, spor camiamızın hiçbir kayba maruz kalmaksızın, daha güçlü bir şekilde olimpiyatlarda ve ertelenen tüm spor müsabakalarında iddialarını en güzel şekilde ortaya koyacaklarına inanıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 'nin IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle erteleme kararını değerlendirdi.
Spor camiası olarak enerji ve motivasyonu kaybetmeden çalıştıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, Dünya'nın önemli ve kritik bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesini bekliyorduk. Dün alınan kararla 2021 yılına ertelendi. İnşallah bu süreci atlattıktan sonra her zaman olduğu gibi, sporcularımızın, spor camiasının hiçbir kayba maruz kalmaksızın daha güçlü bir şekilde iddialarını ortaya koyacaklarına inanıyoruz. İnşallah millet olarak tüm tedbirlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyet göstererek bu süreci güçlü bir şekilde atlatacağız" ifadelerini kullandı.
"SPORCULARIMIZ OLİMPİYATLARA HAZIR"
Milli sporcuların olimpiyat oyunlarına hem fiziksel hem de psikolojik anlamda hazır olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, "Durmak yok diyoruz. İnşallah bu süreçten güçleneceğiz. Şanlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek adına daha enerjik bir şekilde geri döneceğiz. Millet olarak ileriye olan yürüyüşümüz devam edecek" açıklamasını yaptı.
"ÜLKEMİZ ÖRNEK BİR MÜCADELE VERİYOR"
Koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında Türkiye'nin tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele verdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ülke olarak hamdolsun bu mücadeleyi; millet, devlet ve tüm kurumların dayanışmasıyla güzel bir şekilde geçiriyoruz. Bu manada milletimize, gençlerimize, spor camiamıza anlayışları, hassasiyetleri ve dayanışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. Spor camiamızın hiçbir şekilde bu süreçten etkilenmemesi ve irtifa kaybetmemesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerimize devam edeceğiz."
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