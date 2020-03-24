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Son dakika: Sağlık Bakanlığından yeni karar! Koronavirüs olası vaka tanımına yeni madde eklendi

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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KORONAVİRÜS OLASI VAKA TANIMINA YENİ MADDE EKLENDİ

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, olası vaka tanımına "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesini ekledi.

Koronavirüs olası vaka tanımına Bakanlık tarafından, "Ani başlangıçlı ateş ile birlikte öksürük veya nefes darlığı olan ve burun akıntısı olmayan hastalar da koronavirüs şüpheli vakası sayılacak." maddesi eklendi.

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