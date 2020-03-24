Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybetmişti! Temas kurduğu kişiler karantinada
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Fransa’da koronavirüse yakalandıktan sonra geldiği Türkiye’de vefat eden 62 yaşındaki E.Y.’nin yolculuğu “Yurt dışından geldiysen 14 gün karantinada kal” kuralının ne kadar hayati olduğunu ortaya koydu.
Fransa'da koronavirüse yakalanıp Türkiye'de hayatını kaybeden Trabzonlu E.Y.'nin yolculuğu, Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından geldiysen 14 gün karantinada kal" ve "Zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkma" uyarısının ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Kendisini karantiya almayan, hastalandığında Fransa'dan geldiğini sağlık ekibinden gizleyen 62 yaşındaki E.Y., ihmalinin bedelini canı ile öderken, temas kurduğu 2 yakınına da virüs bulaştırdı. E.Y. ile yakın temasta bulunan 70'i aşkın kişi de karantinada virüs korkusu yaşıyor.
ÇOK SAYIDA İNSANLA FİZİKİ TEMASTA BULUNDU
Yenişafak'ta yer alan habere göre; Ailesiyle birlikte Fransa'da ikamet eden 62 yaşında gurbetçi E.Y. bir yakınının cenaze töreni için 9 Mart'ta aktarmalı uçakla İstanbul'a indi, oradan da Trabzon'a geçti. Virüsün merkezi Avrupa'dan geldiği halde kendini karantinaya almayan E.Y. maske ve eldiven gibi basit güvenlik önlemlerini bile gözardı ederek Of'taki taziye evine gitti. E.Y. burada önce cenaze törenine, ardından da mevlid ve taziyeye katılarak çok sayıda insanla fiziki temasta bulundu.
DOKTORLARA YURT DIŞINDAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEDİ
E.Y., 2 gün geçtikten sonra 11 Mart'ta yüksek ateş şikayetiyle Of Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği'ne başvurdu. E.Y. burada da bir ihmale imza atarak doktorlara yurt dışından geldiğini söylemedi. Buna rağmen doktorlar kendisine korona testi yaptı, ancak sonuç negatif çıktı. İlaç verilerek evine gönderilen E.Y.'nin ateşi düşmeyince 12 Mart'ta yeniden hastaneye götürüldü. Burada bir kez daha test yapıldı. Ancak Avrupa'da da benzerleri görüldüğü gibi sonuç yine negatif çıktı. Olumsuz durum görülmediğinden E.Y. yeniden evine gönderildi.
14 GÜN KURALINA UYMADI
16 Mart'ta yüksek ateşten dolayı Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen E.Y.'ye bir korona testi de burada yapıldı, sonuç pozitif çıktı. İlk değerlendirmelerde kuluçka döneminde olduğu için testlerin 'negatif' sonuç verebileceği öngörüldü. E.Y. karantinaya alınarak tedavisine başlandı. Ancak E.Y. 20 Mart günü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Y. Cumapazarı Mahallesi'nde sadece yakınlarının katıldığı bir törenle sessiz sedasız toprağa verildi.
AKRABA, YAKIN ÇEVRESİ VE DOKTORLAR DA KARANTİNADA
E.Y'de virüs tespit edilmesinin ardından, temasta bulunduğu akraba ve yakın çevresi mercek altına alındı. E.Y.'nin Araklı'daki iki akrabasının koronavirüs testleri pozitif çıktı. Hem bu 2 kişi hem de görev yaptıkları kamu kurumundaki tüm personel karantinaya alındı. E.Y. ile temasta bulunan tüm yakın çevresi ile yüksek ateş şikayetiyle gittiği dahiliye bölümündeki tüm sağlık personeli de olası virüs tehlikesine karşı 14 günlük karantina sürecine alındı. E.Y. yüzünden karantinaya alınanların sayı 70'i aştığı belirtiyor. Karantinada yaklaşık 1 haftasını tamamlayan ve sık sık teste tabi tutulan insanların endişeli bekleyişleri devam ediyor.
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